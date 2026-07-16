Adana'da Yatak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Adana'da Yatak Fabrikasında Yangın

Adana\'da Yatak Fabrikasında Yangın
16.07.2026 20:23
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Adana'daki bir yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bedlex isimli yatak üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere uzun süre müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikada yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Yatak Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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