Adana'da Yavru Kuşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'da Yavru Kuşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

15.05.2026 20:34
Adana'da, aspiratör borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da bir apartmanın 6. katındaki evde aspiratör havalandırma borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında oturan Hakan ve Ezel Yıldız çifti, aspiratör havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini fark etti. Kendi çabalarıyla kuşlara ulaşmaya çalışan çift, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye bünyesinde görev yapan Can-Kur ekipleri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yuvanın bulunduğu havalandırma borusunu söküp boru içerisine yuva yapıp mahsur kalan 3 yavru kuşu kurtardı. Kuşlar, gerekli bakımları ve sağlık kontrollerinin yapılması için veterinerlik birimine teslim edildi.

Hakan Yıldız, binanın dış cephesinin tadilatta olduğunu anlatarak, "Binamızda tadilat vardı. 2-3 gündür aspiratör havalandırması kapalıydı. O sırada demek ki yuva yapmışlar ve içeride kalmış, çıkamamışlar. Sağ olsun ekipler kuşları kurtardı" dedi. - ADANA

