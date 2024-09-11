Adana'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı - Son Dakika
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Adana'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı

Adana\'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafların malzemelerini topladı ve kaldırım üzerine park eden araçlara ceza işlemi uyguladı.

11.09.2024 09:32  Güncelleme: 09:35
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Adana'da zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafın malzemelerini topladı. Kaldırım işgali yapan araçlara da cezai işlem uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Barajyolu, Kasım Gülek Bulvarı ve Bülent Angın Bulvarı'nda kaldırım işgaline yönelik denetimler gerçekleştirdi. Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafların tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı. Trafik zabıta ekipleri de kaldırım üzerine park ederek kaldırımı işgal eden motosiklet ve araçlara ceza işlem uyguladı.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı - Son Dakika
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