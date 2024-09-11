Adana\'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafın Malzemelerini Topladı

3.Sayfa

Adana'da zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafın malzemelerini topladı. Kaldırım işgali yapan araçlara da cezai işlem uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Barajyolu, Kasım Gülek Bulvarı ve Bülent Angın Bulvarı'nda kaldırım işgaline yönelik denetimler gerçekleştirdi. Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafların tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı. Trafik zabıta ekipleri de kaldırım üzerine park ederek kaldırımı işgal eden motosiklet ve araçlara ceza işlem uyguladı.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi. - ADANA