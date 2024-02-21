Adana'da Zulalanan Suntalarda 100 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Zulalanan Suntalarda 100 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana\'da Zulalanan Suntalarda 100 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Narkotik polisleri, şüphelendikleri bir tırda yaptıkları aramada, suntaların içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Tır sürücüsü tutuklandı.

21.02.2024 09:58  Güncelleme: 09:58
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Adana'da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı İncilik Park Alanındaki uygulamada durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Hulk" araçta yaptığı aramada tırda yüklü olan suntalara tepki verdi. Polis ekipleri suntaların içeresini açtığında zulalanmış halde 175 pakette 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsü İlyas B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zulalanan Suntalarda 100 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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