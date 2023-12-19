Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken, depoda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler işçileri kurtarırken, depoda patlamaların meydana geldiği öğrenildi. Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bütün binayı saran yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'daki eski devlet hastanesinde yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika