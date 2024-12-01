Adana'daki Mühimmat İddialarına Yanıt

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Adana Valiliği, Adana Emniyet Müdürlüğünün mühimmat deposundan çıkarılan mermilerin ve el bombalarının 'Bayğaralar' suç örgütüne satıldığına yönelik bir delil olmadığını açıkladı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatın zimmete geçirildiği ve Bayğaralar Suç Örgütüne satıldığı' iddiaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda; İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan 'söz konusu mühimmatın Bayğaralar Silahlı Suç Örgütüne satışına ilişkin' iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ADANA