Adana Karaisalı'daki iş yeri kurşunlama şüphelileri Mersin'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Karaisalı'daki iş yeri kurşunlama şüphelileri Mersin'de gözaltına alındı

Adana Karaisalı\'daki iş yeri kurşunlama şüphelileri Mersin\'de gözaltına alındı
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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olayına karışan 6 şüpheliden firari olan 2'si, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltı sırasında bir tabanca ele geçirildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler, Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirtilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı. Polisler firari iki şüpheliyi yakalamak için şüphelilerin izini sürdü. Yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelilerin Mersin'de olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda firari şüpheliler gözaltına alındı. Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin gözaltı sırasında yaptığı aramada ise bir tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Karaisalı, Güvenlik, 3. Sayfa, Adliye, Mersin, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Karaisalı'daki iş yeri kurşunlama şüphelileri Mersin'de gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Karaisalı'daki iş yeri kurşunlama şüphelileri Mersin'de gözaltına alındı - Son Dakika
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