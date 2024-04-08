Adana Karataş'ta Saman Balyalarının İstiflendiği Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana Karataş'ta Saman Balyalarının İstiflendiği Alanda Yangın Çıktı

Adana Karataş\'ta Saman Balyalarının İstiflendiği Alanda Yangın Çıktı

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

08.04.2024 23:07  Güncelleme: 23:08
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Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, saman balyalarının istiflendiği alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alandaki yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Karataş'ta Saman Balyalarının İstiflendiği Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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