Adana Kozan'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Adana Kozan'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana Kozan\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, araçlardan birinde sıkışan ve kalbi duran kişiye vatandaşlar müdahale etti ancak hayatını kaybetti. Yaralılar ise Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

10.05.2024 21:58
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan- Kadirli yolunda meydana geldi. Kadirli istikametine seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, A.D. idaresindeki 80 AZ 762 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.'ya ambulans gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.'yı sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada, 01 UD 321 plakalı otomobilde bulunan Osman Efe A., diğer araç içinde bulunan A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Kozan'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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