Adana Kozan'da otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı

Adana Kozan\'da otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Feke ilçesine bağlı İnderesi Mahallesi'nden meydana geldi. Kozan istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Y. ile birlikte D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Kozan'da otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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