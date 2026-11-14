Adana Kozan'da zabıta 3 ayda 370 iş yerini denetledi, 4 işletmeyi mühürledi - Son Dakika
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Adana Kozan'da zabıta 3 ayda 370 iş yerini denetledi, 4 işletmeyi mühürledi

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Adana Kozan\'da zabıta 3 ayda 370 iş yerini denetledi, 4 işletmeyi mühürledi
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Adana Kozan'da zabıta son 3 ayda 370 iş yeri denetledi; 32 iş yerine ruhsat verildi, 15 iş yeri ve şahsa cezai işlem uygulandı, 4 iş yeri mühürlendi. Denetimler market, bakkal, okul kantini ve işletmelerde hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat uygunluğunu kapsadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından son 3 ayda gerçekleştirilen denetimlerde 370 iş yeri kontrol edilirken, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 15 iş yeri ve şahıs hakkında cezai işlem uygulandı, 4 iş yeri ise mühürlendi.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market, bakkal, okul kantinleri ve çeşitli işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri ruhsatları ve mevzuata uygunlukları incelendi.

Kozan Belediyesinden yapılan açıklamada son 3 aylık faaliyet bilançosuna göre 370 iş yerinin denetlendiği, 32 iş yerine ruhsat düzenlendiği, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 iş yeri ve şahıs hakkında cezai işlem uygulandığı, 4 iş yerinin ise mühürlendiği açıklandı.

Kaynak: İHA
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