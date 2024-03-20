Adana Organize Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Adana Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'da Organize Sanayi Bölgesinde sabaha karşı bir plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahale sonrası yangın söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması yapıyor. Yapılan incelmenin ardından yangının çıkış sebebi belirlenecek. - ADANA
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
Adana'da hava şartlarının kötüleşmesi üzerine deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan 3 genç, sualtı polisleri tarafından kurtarıldı. Gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler ve 'gemi adamlar' tarafından kurtarıldılar.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 109 adet 150 mg sentetik hap, 15 adet sarı renkli sentetik hap ve 9 adet beyaz renkli sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Vatandaşlar, tanınmayan ve resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmemesi, kişisel bilgi ve kart bilgilerini paylaşmaması, güvenilir ve kurumsal sitelerden alışveriş yapması konusunda uyarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasının ardından yapılan araştırmalar sonucunda cinayet şüphelisi A.A. yakalandı. A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 48 uyuşturucu hap, 24 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde yapılan bir operasyonda, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Abidin Canbazoğlu'nun darbedilmiş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüpheli, suçsuz olduğunu savunmaktadır.
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