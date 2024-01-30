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Adana-Pozantı Otoyolunda Mandalina Yüklü Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana-Pozantı Otoyolunda Mandalina Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Adana-Pozantı otoyolunda seyir halindeki mandalina yüklü Mercedes Axor marka tırda yangın çıktı. Alevler aracın kupa kısmını tamamen sardı ve tır kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Adana-Pozantı Otoyolunda Mandalina Yüklü Tırda Yangın Çıktı
30.01.2024 - 13:21,
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AdanaPozantı otoyolunda seyir halindeki mandalina yüklü Mercedes Axor marka tırda yangın çıktı. Alevler aracın kupa kısmını tamamen sardı. Tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.30 sularında Pozantı – Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. İsmail Yılmaz'ın kullandığı 31 AJV 600 plakalı mandalina yüklü Mercedes Axor marka tır, Akçatekir rampasını inerken dumanlar yükseldi. Alevleri ve dumanları aracın aynasından fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürme çalışmalarına başlattı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da araç, kullanılamaz hale geldi. Şoför İsmail Yılmaz, aracının yanışını çaresizce izledi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana-Pozantı Otoyolunda Mandalina Yüklü Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika


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