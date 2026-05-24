Başkan Dal: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

24.05.2026 06:06  Güncelleme: 06:08
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Vatandaşlar ise yollara kaya düşmesi riskine karşı önlem alınmasını istiyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Adana'da meydana gelen depremin ardından Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade ederek; "Saat 04.26 sıralarında şiddetli sayılabilecek bir sarsıntıyla uyandık. Şu ana kadar hem belediyemize hem de kaymakamlığımıza herhangi bir olumsuz durum yansımamıştır. Rabbim beterinden korusun, bir daha yaşatmasın" dedi.

Öte yandan Saimbeyli'de yaşayan Tunahan Kekeç, "Bugün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana gelen depremle ciddi bir sarsıntı yaşayarak uykumuzdan uyandık. Saimbeyli'de alışık olduğumuz bir durum değil ancak 6 Şubat depremlerinin ardından bu tür sarsıntıları yaşamıştık. Uzun süredir böyle bir durum olmuyordu, adeta kendini yeniden hatırlattı. En büyük korkularımızdan biri yollara kaya düşmesi. Daha önce 4 öğretmenimizi kaybettiğimiz olayların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Acil önlem alınmasını istiyoruz. Yağışlarla birlikte toprak suya doydu" dedi.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Saimbeyli olan ve saat 04.26'da yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Adana'nın merkez ilçelerinde de hissedildi. - ADANA

