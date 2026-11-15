Adana Sarıçam\'da komşular arasındaki silahlı çatışmada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı

Adana Sarıçam'da komşular arasındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 5 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?