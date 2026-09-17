Adana Yüreğir'de sulama kanalına giren kişi kayboldu, dalgıç polisler arıyor - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de sulama kanalına giren kişi kayboldu, dalgıç polisler arıyor

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Adana Yüreğir\'de sulama kanalına giren kişi kayboldu, dalgıç polisler arıyor
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalına serinlemek için giren bir kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi suda kayboldu. Su altı polisinin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi Ege Bağatur Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi suya düştü. Bir süre suda çırpınan kişi gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi bulmak için sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
Acil DurumGüvenlik3. SayfaYüreğirAdanaOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de sulama kanalına giren kişi kayboldu, dalgıç polisler arıyor - Son Dakika
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