12. kattan düşen Ecrin taburcu oldu - Son Dakika
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12. kattan düşen Ecrin taburcu oldu

16.06.2026 12:55
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Adana'da 12. kattan düşüp ağır yaralanan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, 11 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde komşuları tarafından pasta ve balonlarla karşılanan Ecrin, iyileşince babasının izinden giderek yardım işlerine yöneleceğini söyledi.

Adana'da 12'nci kattan düştükten sonra tedavi görüp hayata tutunan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, hastaneden taburcu edildi. Ecrin, evinin önünde pasta kesilip balonlarla karşılanırken, "Sağlığıma yeniden kavuşur kavuşmaz babamın yolundan gidip yardım işlerine yöneleceğim. Benim için dua eden herkese teşekkür ederim" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 4 Haziran'da meydana gelen olayda, Ecrin Deniz Karaca (14), yaşadığı apartmanın merdiven boşluğundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek 12'nci kattan düşerek ağır yaralandı. Önce binanın giriş kısmındaki sundurmaya çarpan çocuk, daha sonra zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Karaca, çeşitli ameliyatlar geçirdi.

Balon uçurup, pasta üflediler

11 günlük tedavinin ardından dün taburcu edilen Karaca, hasta nakil ambulansıyla evine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen Ecrin Deniz Karaca'yı, komşuları pasta ile karşıladı. Pastasını üfleyip düştüğü sundurmanın altında balon uçuran Ecrin ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

"Çok mutlu oldum"

Evinde tedavisi devam eden Ecrin, yaşadıklarını gazetecilere anlattı. Ecrin Deniz Karaca, "Çok mutluyum. Sağlığıma yeniden kavuşur kavuşmaz babamın yolundan gidip yardım işlerine yöneleceğim. Benim için dua eden herkese teşekkür ederim. Çok yakında herkese sürprizlerimiz olacak. Beklemiyordum buraya gelmeyi. Çok mutlu oldum, komşularımız pasta kesti, balon uçurdu. Onlara da teşekkür ediyorum. Şu anda sadece ağrılarım var ama geçiyor" dedi.

"Ecrin çok güzel tedaviye cevap verdi"

Baba Hakan Harput Karaca ise kızının ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Eve geldiğimizde çok mutlu olduk. O ambulansın apartmanın kapısında durması, Ecrin'i tekrardan eve getirince 'Çok şükür. Biz 6 kişilik bir aileyiz ve rabbim sayımızı bozmadığın için şükürler olsun' dedim. Tarif edilemeyecek bir mutluluk. Kızımın bu kadar kısa sürede çıkması bizleri çok sevindirdi. Ecrin çok güzel tedaviye cevap verdi. Ecrin daha fazla hastane ortamında etkilenmesin diye eve getirdik. Ecrin'in morali çok daha fazla düzeldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ecrin'in düştüğü boşluğun demir şebekeyle kapatıldığı, üzerine de 'Allah'ın dediği olur' yazıldığı görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Deniz Karaca, 3. Sayfa, Çocuk, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12. kattan düşen Ecrin taburcu oldu - Son Dakika

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