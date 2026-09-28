23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

Adana’da hakkında 317 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 yaşındaki firari hükümlü, saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için uzun süredir evden çıkmadığı, tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden verdiği siparişlerle karşıladığı belirlendi.

317 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma gibi toplam 317 suçtan aranan Ferhat T.’yi takibe aldı.

Ferhat T.’nin ayrıca benzer suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ferhat T.’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi.

EVDEN HİÇ ÇIKMADI, İHTİYAÇLARINI İNTERNETTEN KARŞILADI

Yürütülen incelemelerde şüphelinin yakalanmamak için bir süredir evden hiç çıkmadığı belirlendi.

Ferhat T.’nin yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçlarını internet üzerinden verdiği siparişlerle karşıladığı ortaya çıktı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ferhat T.’nin evinde yapılan aramada 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat T., hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.