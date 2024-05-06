Adanalı fenomenin mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak - Son Dakika
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Adanalı fenomenin mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taktaş'ın ailesinin şikayeti üzerine mezar yeniden açıldı ve otopsi yapılacak.

06.05.2024 22:19
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Amerika'da ölü bulunan Adanalı fenomenin mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak

ADANA - Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

Ailenin talebi üzerine mezar yeniden açıldı

Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adanalı fenomenin mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak - Son Dakika

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