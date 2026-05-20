Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun müşteki olduğu davada sanık avukat hakkında karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun müşteki olduğu davada sanık avukat hakkında karar

20.05.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olduğu şantaj davasında sanık avukata 10 ay hapis ve 400 bin TL adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olarak adı geçen davada yargılanan tutuksuz sanık avukat hakkında karar çıktı. Sanığa, "şantaj" suçundan 10 ay hapis ve 400 bin adli para cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işık'nun müşteki olduğu, avukatın "görevi kötüye kullanma" ve "şantaj" suçlarıyla yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanık ve taraflar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.S., "Benim Tiktok hesabım var ama uzun süredir girmiyorum, yazışmalar bana ait değil. Ben başkan beyden randevu aldırılmaya zorlandım. Bana rezillik çıkacağını ve böyle bir durum olmasa bile rezil olacağımı söylediler. Bende randevu almak zorunda kaldım. Görüşme sonrasında başkan beni makamına çağırıp, 'Bu ne rezillik' diye sordu. Bende ailevi sorunların olduğunu ve bu durumu size sirayet ettirmeye çalışıyorlar diye söyledim, para talep ettiklerini söyledim. Beni de bu şantajın içine dahil etmeye çalıştıkları için korktum" dedi.

"Eğer taraf Mutlu Işıksu değilse 'Kalkıp gidip' diyebilirdi ama sürekli konuyu uzattı"

Esas hakkındaki savunmasını veren sanık avukat E.G., "Burada Mutlu Işıksu ve E.S. birlikte hareket etmektedir. Amacım şantaj değildi, tarafın kim olduğunu öğrenmekti. Eğer taraf Mutlu Işıksu değilse 'Kalkıp gidip' diyebilirdi ama sürekli konuyu Mutlu Işıksu uzattı. Biz dava açmadan ve ilk dava açanın haklı olduğu klişesinde dava açtı ve bütün basın toplantılarında bunu belirtti. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olarak adı geçen davada mahkeme heyeti, sanığa "şantaj" suçundan 10 ay hapis ve 400 bin adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun müşteki olduğu davada sanık avukat hakkında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:35:45. #7.12#
SON DAKİKA: Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun müşteki olduğu davada sanık avukat hakkında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.