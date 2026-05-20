Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun müşteki olduğu davada sanık avukat hakkında karar

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olarak adı geçen davada yargılanan tutuksuz sanık avukat hakkında karar çıktı. Sanığa, "şantaj" suçundan 10 ay hapis ve 400 bin adli para cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işık'nun müşteki olduğu, avukatın "görevi kötüye kullanma" ve "şantaj" suçlarıyla yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanık ve taraflar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.S., "Benim Tiktok hesabım var ama uzun süredir girmiyorum, yazışmalar bana ait değil. Ben başkan beyden randevu aldırılmaya zorlandım. Bana rezillik çıkacağını ve böyle bir durum olmasa bile rezil olacağımı söylediler. Bende randevu almak zorunda kaldım. Görüşme sonrasında başkan beni makamına çağırıp, 'Bu ne rezillik' diye sordu. Bende ailevi sorunların olduğunu ve bu durumu size sirayet ettirmeye çalışıyorlar diye söyledim, para talep ettiklerini söyledim. Beni de bu şantajın içine dahil etmeye çalıştıkları için korktum" dedi.

Esas hakkındaki savunmasını veren sanık avukat E.G., "Burada Mutlu Işıksu ve E.S. birlikte hareket etmektedir. Amacım şantaj değildi, tarafın kim olduğunu öğrenmekti. Eğer taraf Mutlu Işıksu değilse 'Kalkıp gidip' diyebilirdi ama sürekli konuyu Mutlu Işıksu uzattı. Biz dava açmadan ve ilk dava açanın haklı olduğu klişesinde dava açtı ve bütün basın toplantılarında bunu belirtti. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

