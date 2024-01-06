 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı 17 yaşındaki bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı
06.01.2024 - 02:19,  Güncelleme: 02:22
Abone Ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı M.H.İ. (17)'i bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki T.C. ile 17 yaşındaki M.H.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında T.C., M.H.İ.'i bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.H.İ., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çark Caddesi, Sakarya, Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika


00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13
Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22
İYİ Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu oldu İYİ Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu oldu
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı

Son Dakika
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22 İYİ Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu oldu
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu, Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 02:40:49. #1.11#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement