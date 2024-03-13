Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tığcılar Mahallesi Kesci Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada B.A. (17) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adapazarı'nda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video, sokak ortasında tartışan iki gencin arasında yaşanan olayı gözler önüne seriyor. Görüntüde genç kızın kendini tokatlamaya başlamasıyla olayın seyri değişiyor. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin bacasında çıkan yangın, iftar vaktinde paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir tır mezarlığa girerek devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki 3 çocuk babası, Karaçalılık Mahallesi Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitinginin ardından Mardin'e giden polis aracı, Alman uyruklu bir karavanla çarpıştı. Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de halka hitap ettikten sonra kentten ayrıldı. Erdoğan, vatandaşlara yapılan hizmetleri anlatarak destek istedi ve belediye başkan adaylarını tanıttı. Ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na geçti.
Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.
Adana'da, hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaisalı ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, jandarma operasyonu sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
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