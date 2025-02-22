Adapazarı\'nda Evde Yangın: 5 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 5 araçla olay yerine ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde evin içerisinde mahsur kalan 5 yaşındaki Ahmet Kerem B. de alevlerin arasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA