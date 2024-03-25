Adapazarı'nda hırsızlık iddiasıyla şahıs tartaklandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda hırsızlık iddiasıyla şahıs tartaklandı

Adapazarı\'nda hırsızlık iddiasıyla şahıs tartaklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri bir şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı. Olaya çevre sakinleri de katılarak şahsa hakaret ve küfür etti. Görüntülerde, hırsızlık iddiasıyla şahsın tartaklanması ve hakaretler yer aldı.

25.03.2024 13:06
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı.

Güneşler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri bir şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı. Şüpheli şahsa hakaretler savuran gruba, çevre sakinleri de katılıp hakaret ve küfür etti. Görüntülerde, kişilerin hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tartaklaması, hakaret ve küfür etmesi yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda hırsızlık iddiasıyla şahıs tartaklandı - Son Dakika

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