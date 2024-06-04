Adapazarı'nda Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.06.2024 14:11
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oto yıkamacıda elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın, paniğe sebep oldu. Mahallelinin de sokağa döküldüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıracılar Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, elektrik tesisatından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı - Son Dakika
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