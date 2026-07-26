Adapazarı\'nda Otomobil Yangınına Müdahale

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilin sürücüsü aracını kenara çekerken, yangına yoldan geçen bir sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Bu sırada bir başka sürücü aracını durdurarak yardıma koştu. Kendi aracındaki yangın söndürme tüpünü alan duyarlı vatandaş, dumanların yükseldiği araca müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçtan çıkan dumanlar, sürücünün çaresiz anları ve duyarlı vatandaşın yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.