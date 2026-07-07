Adapazarı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adapazarı\'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
07.07.2026 11:21
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Adapazarı'ndaki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tutuklandı. Yaralının durumu ciddi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu değerlendirilen A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29), husumetlileri E.D.'nin ikametinin önüne geldi. Grup, yanlarında getirdikleri silahla E.D.'nin evine doğru ateş açtı. Silah sesleri üzerine evinin içerisinden silahla karşılık veren E.D. ile dışarıdaki grup arasında çatışma çıktı. Olayda Muammer Güney olay yerinde hayatını kaybetti, T.C. (25) ise vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı T.C., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişi tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.D., A.A.Ö. ve A.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, evinin önüne gelen gruba içeriden silahla karşılık veren ev sahibi E.D. 'kasten öldürme' suçundan, evin önüne gelerek ateş açan grupta yer alan A.A.Ö. ile A.D. ise 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren T.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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