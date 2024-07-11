Adapazarı'ndaki Migros Market'in Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adapazarı'ndaki Migros Market'in Çatısında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Migros Market'in çatısında çıkan yangın korkuttu. Çatıda bulunan güneş panelinden çıkan yangın sebebi ile bölgede bir süre adeta göz gözü görmedi. Yangın, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Migros Market'in çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin çatı kısmında bulunan güneş panelleri alev aldı. Bir anda dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların otoparkı kapladığı bölgede bir süre adeta göz gözü görmedi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

11.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Migros Market'in çatısında çıkan yangın korkuttu. Çatıda bulunan güneş panelinden çıkan yangın sebebi ile bölgede bir süre adeta göz gözü görmedi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Migros Market'in çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin çatı kısmında bulunan güneş panelleri alev aldı. Bir anda dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların otoparkı kapladığı bölgede bir süre adeta göz gözü görmedi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Adapazarı, İnceleme, İtfaiye, Sakarya, Migros, Güneş, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'ndaki Migros Market'in Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Adapazarı'ndaki Migros Market'in Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement