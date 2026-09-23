Adıyaman Besni\'de kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Besni'de kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni ilçesinin Şambayat Beldesi'nde hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralılar Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Şambayat Beldesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu, M.K. yönetimindeki 02 AER 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan A.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü M.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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