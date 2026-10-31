Adıyaman Besni'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni\'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü C.Ö., ile otomobilde bulunan Z.Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdıyamanGüncelBesniSon Dakika

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