Adıyaman Besni'de otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman Besni\'de otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde Mühittin Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mühittin Ö. ile otomobilde bulunan Meryem Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Besni, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Besni'de otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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