Adıyaman-Çelikhan karayolunda devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman-Çelikhan karayolunda devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman-Çelikhan karayolunda devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında Habib Sivil yönetimindeki 02 AGT 527 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü Habib Sivil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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