Adıyaman\'da 14 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajı'na giren 14 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesi Atatürk Baraj kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Barajı Göleti'ne serinlemek için arkadaşlarıyla giren Bünyamin Ünver (14) bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışan Ünver gözden kaybolunca, arkadaşları hemen 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Kahta Belediyesi zabıta erlerinden Bekir Çoban ve Sait Kurt suya girerek kayıp şahsı suda aradı. Çocuğun cansız bedenine ulaşan zabıtalar, daha sonra 112 sağlık ekiplerine tarafından Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Şahsın ailesi baraj göleti kenarında sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN