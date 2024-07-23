Adıyaman'da 450 Dönümlük Üzüm Bağı Yanmasına Neden Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 450 Dönümlük Üzüm Bağı Yanmasına Neden Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman\'da 450 Dönümlük Üzüm Bağı Yanmasına Neden Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da bir şahsın yaktığı anız, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı ve 450 dönümlük alan ile 220 kök üzüm bağının yanmasına neden oldu. Yangına müdahale etmek isteyen bir çiftçi ise traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yangınını başlatan şahsı yakaladı ve ifadesi alınmak üzere götürdü. Soruşturma devam ediyor.

23.07.2024 13:02
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Adıyaman'da, yaktığı anızdan dolayı 450 dönümlük alan ile 220 kök üzüm bağının yanmasına neden olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkeze bağlı Lokman Köyünde bir şahsın yaktığı anız, rüzgarın etkisiyle büyümüş ve çevreye yayılmıştı. 450 Dönümlük alan ile 220 kök üzüm fidesinin bulunduğu bağ yanmıştı.

Aynı zamanda yangına traktörle müdahale etmek isteyen bir çiftçi traktörün devrilmesi sonucu ise yaralanmış bir çiftçi ise yine alevlere müdahale esnasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanılan olayların ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışmalar yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yangınını başlatan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 450 Dönümlük Üzüm Bağı Yanmasına Neden Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 450 Dönümlük Üzüm Bağı Yanmasına Neden Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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