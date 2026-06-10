Adıyaman\'da 70 Yaşındaki Adam 5. Kattan Atladı

Adıyaman'da 5. kattan atlayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında ikamet eden 70 yaşındaki İ.Y., kaldığı binanın 5'inci katından atladı. Kaldırıma düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cenaze, incelemelerin tamamlanması sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN