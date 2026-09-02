Adıyaman'da abi-kardeş kavgasında cam parçaları bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Adıyaman'da abi-kardeş kavgasında cam parçaları bir kişiyi yaraladı

Adıyaman\'da abi-kardeş kavgasında cam parçaları bir kişiyi yaraladı
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Adıyaman'da Sıratut Mahallesi'ndeki bir işletmede abi-kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Halil İbrahim K., cam parçalarından aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kardeşi Muhammed Sait K. ise polis tarafından aranıyor.

Adıyaman'da bir işletmede abi-kardeş arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede Halil İbrahim K. ile Muhammed Sait K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim K., cam parçalarından aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan Muhammed Sait K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da abi-kardeş kavgasında cam parçaları bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da abi-kardeş kavgasında cam parçaları bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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