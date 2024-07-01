Adıyaman\'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Karayolu yeni Sanayi Sitesi üzerinde bulunan ekin tarlasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliği Arazözü müdahale ederek yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 35 dönümlük bir alan yandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN