Adıyaman'da meydana gelen anız yangını saman balyalarını küle çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık mevkiinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arazilerde bulunan saman balyalarına sıçradı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bir çok saman balyası yandı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Anız Yangını Saman Balyalarını Yaktı - Son Dakika
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