Adıyaman\'da Anız Yangınında Alevler Arasında Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Adıyaman'da, çıkan anız yangınında alevler arasında kalan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Turuş Köyünün Akyazı Mezrası yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir yandan da etrafı alevlerle sarılı ve yürümekte güçlük çeken bir kadını fark etti. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını alevlerin ortasından önce sırtlayarak çıkartarak güvenli alana getirdi. Ekipler daha sonra yaşlı kadını bölgeden yürüterek uzaklaştırdı. Ekipler, yaşlı kadını evine kadar götürerek olay yerinden uzak durmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN