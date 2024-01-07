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Adıyaman'da bakkalda çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da bakkalda çıkan yangın korkuya neden oldu

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının odun sobasından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak işyerinde büyük maddi hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adıyaman\'da bakkalda çıkan yangın korkuya neden oldu
07.01.2024 - 08:21,
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Adıyaman'da bakkalda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Fatih Mahallesi 2217 sokakta bulunan bakkalda meydana geldi. Abdurrahman İlhan'a ait bakkalın önünde bulunan odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangın, geçe geç saatte çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesiyle, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında işyerinde 20-30 bin TL değerinde maddi hasar meydan geldiği ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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