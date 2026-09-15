Adıyaman\'da balkon korkuluklarına sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Adıyaman'da evinin balkonunda oyun oynayan çocuğun kafası demir korkulukların arasına sıkıştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kısa sürede kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bir evinin balkonunda oyun oynayan çocuk, bir süre sonra kafasını demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayan çocuğun yardımına ailesi yetişti. Çocuğun sıkıştığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğun bulunduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu demir korkuluklar açılarak çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Korkuluklardan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edilirken olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.