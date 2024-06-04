Adıyaman'da Başıboş Köpekler Anne Kedi ve Yavrularını Parçalayarak Öldürdü - Son Dakika
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Adıyaman'da Başıboş Köpekler Anne Kedi ve Yavrularını Parçalayarak Öldürdü

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde 10 başıboş sokak köpeği, anne kedi ve 2 yavrusunu dakikalar içerisinde parçalayarak öldürdü. Köpeklerin saldırısından sadece bir yavru kedi kurtuldu. Mahalle sakinleri yetkililerden bu konuda çözüm istedi.

04.06.2024 10:10
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Adıyaman'da 10 başıboş sokak köpeği dakikalar içerisinde anne kedi ve 2 yavrusunu parçalayarak öldürdü.

Olay, Altınşehir Mahallesi 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi karşısında meydana geldi. Gece geç saatte kedi barınağının bulunduğu iş yerinin önüne 10 adet başıboş sokak köpeği geldi. Köpekler havlayarak anne kedi ve 2 yavrusunu korkuttu. Kafesin içinde ürken anne kedi kafesin tellerini yırtarak dışarı kaçmaya çalıştı. Başıboş sokak köpekler, dakikalar içerisinde önce anne kediyi, daha sonra ise biri kafeste biri dışarda olan 2 yavru kediyi parçaladı. Anne kedinin 1 yavrusu ise o gün araç çarptığı için veterinerde olmasından dolayı başıboş köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Köpek seslerini duyan mahalle sakinleri gece geç saatte sokağa baktıklarında köpeklerin kedileri parçaladığını gördü. Görgü tanığı Eyüp Uçar, "Gece geç saatlerde bütün mahallelerde olduğu gibi başıboş köpekler yaklaşık 10-15 tane kadar vardı. Burada kedilerin kokusunu alınca kapıya doğru yanaşmışlar. Kedilerimizin yeri normalde yan taraftaydı. Daha sonra anne kedi annelik içgüdüsüyle burada yuvanın tellerini yırtıp dışarı fırlıyor. Fırlayınca da köpekler bu sefer kedimizi paramparça ettiler. Daha sonrasında annesinin peşinden giden yavruları da parçalıyorlar. Sadece elimdeki bu yavru kedimiz kaldı .Bu kedimize de o gün araç çarpmıştı, veterinerde olduğu için köpeklerin saldırısından kurtuldu. Genellikle buralarda gece saat 12'den sonra yaklaşık 10-15 köpek bir araya geliyor. Allah korusun saldırıya uğrayan bir insanda olabilirdi. Yetkililerden bu konular için çözüm istiyoruz" dedi.

Eyüp Çanga ise gece köpek seslerine uyandıklarını belirterek, "Geçe geç vakitlerde, geçe yarısını geçmiş 1 ile 1,5 civarıydı, köpek seslerine uyandık. Çocuklar da ses ile korktukları için uyandı. Balkondan baktığımız zaman 10-15 tane sokak köpeği, anne ve 2 yavru kediyi parçalıyordu. Aşağı inene kadar zaten parçalamışlardı. Çocuklarımız sabah erken saatlerde okula gidiyor. Çocuklarımızı tek başına aşağı indirmeye bile korkuyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizi bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Başıboş Köpekler Anne Kedi ve Yavrularını Parçalayarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Başıboş Köpekler Anne Kedi ve Yavrularını Parçalayarak Öldürdü - Son Dakika
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