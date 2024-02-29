Adıyaman'da bir ortaokul öğrencisi bıçaklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da bir ortaokul öğrencisi bıçaklandı

Adıyaman\'da bir ortaokul öğrencisi bıçaklandı

Adıyaman'da bir ortaokul öğrencisi, okul içerisinde başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı. Olay sonucunda yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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Adıyaman'da bir ortaokul öğrencisi, okul içerisinde başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı. Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.V., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.V. isimli öğrenciyi bıçaklayan diğer öğrencinin kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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