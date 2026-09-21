Adıyaman\'da bisikletle 5 metreden düşen 8 yaşındaki kız 9 gün sonra hayatını kaybetti

Adıyaman'da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.