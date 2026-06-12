Adıyaman'da Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma - Son Dakika
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Adıyaman'da Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma

Adıyaman\'da Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma
12.06.2026 23:36
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Besni'de serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan İsa Ö. kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdikleri Göksu Çayı'nda akıntıya kapılan 4 gençten 3'ü kurtarılırken, biri kayboldu. Gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü tarihi Kızılin Köprüsü Göksu Çayı'nda meydana geldi. V.A. (17), Hasan G. (20) ve Ali Y. (19) ve İsa Ö. (20), serinlemek amacıyla suya girdi. 4 genç akıntıya kapıldı. Gençlerin su içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Hasan G., Ali Y., ve V.A., kurtarılırken İsa Ö. gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençlere olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri İsa Ö.'nün bulunması çalışma yaptı. Dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Adıyaman, 3. Sayfa, Besni, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma - Son Dakika

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