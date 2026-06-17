Adıyaman\'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında Muhammed Furkan K.'ye (5), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Muhammed Furkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN