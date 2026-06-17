Adıyaman'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Adıyaman\'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
17.06.2026 23:50
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5 yaşındaki Muhammed Furkan K., otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında Muhammed Furkan K.'ye (5), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Muhammed Furkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika

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