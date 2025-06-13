Adıyaman\'da Coşkulu Dil Festivali

Adıyaman Doğa Kolejinde anaokulu, 1. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen dil festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenci velilerinin yanı sıra okul yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. Minik öğrencilerin sergilediği performanslar izleyicilerden tam not aldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde öğrenciler hazırladıkları gösterilerle büyük beğeni toplarken, katılımcılar etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Dil Festivali sonunda okul yönetimi, etkinliğe katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ADIYAMAN