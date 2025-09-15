Adıyaman\'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan DAEŞ operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya hesabından "DEAŞ Terör Örgütü Propagandası" yaptığı tespit edilen N.Ç. isimli şahsa operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahıs, gözaltına alındı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN