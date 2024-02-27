Adıyaman'da Döner Dükkanında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Döner Dükkanında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Döner Dükkanında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da eski Adıyaman Belediye binası yakınlarında bulunan bir döner dükkanında çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

27.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:31
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Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, eski Adıyaman Belediye binası yakınlarında bulunan bir döner dükkanında yangın meydana geldi. Bacadan çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ellerinden hafif şekilde yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Döner Dükkanında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Döner Dükkanında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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