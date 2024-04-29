Adıyaman'da Düğün Töreni Sonrası Silahlarla Açılan Ateş Gecenin Sessizliğini Bozdu - Son Dakika
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Adıyaman'da Düğün Töreni Sonrası Silahlarla Açılan Ateş Gecenin Sessizliğini Bozdu

Adıyaman\'da Düğün Töreni Sonrası Silahlarla Açılan Ateş Gecenin Sessizliğini Bozdu

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün töreni sonrası havaya rast gele silahlarla ateş açılması, gecenin sessizliğini bozdu. Vatandaşlar, bu tür olayları gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

29.04.2024 12:48
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Adıyaman'da, düzenlenen bir düğün töreni sonrası havaya silahlarla havaya rast gele açılan ateş, gecenin sessizliğini bozdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir düğün töreni sonrası törene katılan bazı kişiler tarafından silahlarla havaya rast gele ateş açıldı. Gecenin sessizliğini bozan olayda civarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar bir yandan olayı kayda alırken bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bu tür olayı gerçekleştiren kişilerin gerekli cezayı alması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Düğün Töreni Sonrası Silahlarla Açılan Ateş Gecenin Sessizliğini Bozdu - Son Dakika

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