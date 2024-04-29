Adıyaman\'da Düğün Töreni Sonrası Silahlarla Açılan Ateş Gecenin Sessizliğini Bozdu

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Adıyaman'da, düzenlenen bir düğün töreni sonrası havaya silahlarla havaya rast gele açılan ateş, gecenin sessizliğini bozdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir düğün töreni sonrası törene katılan bazı kişiler tarafından silahlarla havaya rast gele ateş açıldı. Gecenin sessizliğini bozan olayda civarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar bir yandan olayı kayda alırken bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bu tür olayı gerçekleştiren kişilerin gerekli cezayı alması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN